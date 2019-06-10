رياضة | عاجل.. الأهلي يعلن أكبر أزماته ويطعن رئيس الجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يعلن أكبر أزماته ويطعن رئيس الجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي على التقارير الصحفية التي أكدت اقتراب الاتحاد الإفريقي من مد فترة القيد الإفريقي لحل أزمة مباريات الدوري المصري.

وقال شريف فؤاد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "لا أتوقع أن يقوم الاتحاد الإفريقي بتأجيل أو مد فترة القيد.. أين كانت علاقات الاتحاد المصري ورئيسه هاني أبوريدة بالكاف عندما تعرض الأهلي لظلم في نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي أمام الترجي".

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وأضاف شريف فؤاد: "أين كانت علاقات هاني أبو ريدة عندما تم الاعتداء على هشام محمد في أجواء مفزعة وعندما تم إيقاف وليد أزارو وانتقاد كارتيرون وتحويله للتحقيق بعد المباراة بساعات قليلة.. رئيس الأهلي تحدث مع أبوريدة في تونس بعد وقوع الأحداث وأؤكد ان الاتحاد المصري لم يساند النادي الأهلي في أزمته في نهائي الموسم الماضي".