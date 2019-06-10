رياضة | كريستيانو رونالدو يطلب ضم مدافع هولندا على الهواء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو يطلب ضم مدافع هولندا على الهواء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ماتياس دي ليخت مدافع منتخب هولندا وأياكس أمستردام أن كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال طالبه بالانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي وليس برشلونة Advertisements وقال دي ليخت عقب مباراة البرتغال وهولندا: "‏بعد نهاية المباراة طلب مني كريستيانو الانضمام إلى يوفنتوس ولكن لم أفهم حديثه جيداً لذلك ضحكت". وترغب أندية يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني في ضم دي ليخت وإن كان الأقرب برشلونة

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