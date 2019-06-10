رياضة | الأهلي يتأهب لمفاجأة صادمة للجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتأهب لمفاجأة صادمة للجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تصعيد أزمة مؤجلات مباريات الدوري الممتاز مع اتحاد الكرة خلال الساعات القادمة بعد الشكوى إلى لجنة التظلمات بالجبلاية.

ومن المقرر أن يشكو النادي الأهلي خلال الساعات القادمة اتحاد الكرة إلى لجنة التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية بشأن المطالبة بإنهاء مسابقة الدوري قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية وتحقيق باقي مطالبه في المذكرة الأخيرة التي أرسلها للجبلاية.

وعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اليوم في حضور هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

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وحاول الوزير وأبوريدة الضغط على محمود الخطيب في الجلسة بكل الطرق وإقناعه بإكمال الدوري بعد نهاية أمم إفريقيا لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب رئيس النادي الأهلي.

وتم الإتفاق بين جميع الأطراف على عقد جلسة جديدة غدًا على أمل التوصل لاتفاق بينهم.