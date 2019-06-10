رياضة | بعد الاغتصاب.. تهمة جديدة تفضح نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الاغتصاب.. تهمة جديدة تفضح نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت ناجيلا ترينداد الفتاة التي تتهم نجم كرة القدم نيمار داسيلفا باغتصابها الهجوم على نجم باريس سان جيرمان وأكدت أنه يدمن المخدرات.

وحصلت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية على التسجيلات، وفيها تقول ناجيلا إنها "لم تتخيل أنها ستعود إلى المنزل على قيد الحياة"، بعد واقعة الاغتصاب المزعومة.

وأضاف: ""كنت سأبلغ عنه في باريس لكني كنت خائفة من عواقب ذلك. يا إلهي ، إنه مجنون.. ضربني واغتصبني، كان مخمورا ومخدرا، وقد قال ذلك في الرسائل".

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وتابعت ناجيلا: "إنه عنيف ومدمن مخدرات، ويحتاج إلى القبض عليه أو إرساله لإعادة التأهيل ففي حالته الحالية هو يشكل خطرا على المجتمع وتهديدا لنفسه".

ويواجه نيمار تهمة اغتصاب ناجيلا بغرفة فندقية في العاصمة الفرنسية باريس في 15 مايو الماضي، وينفي اللاعب هذه التهمة، ويقول إنه التقى ترينداد "بالتراضي".

وجرى تسريب مقطع فيديو، مدته 7 دقائق، يظهر الشابة، التي تعمل عارضة للأزياء، وهي تضرب نيمار بالأيدي، قبل أن يشتبك معها بعنف.

وكشفت الرسائل المتبادلة أن الفتاة أرادت إقامة علاقة مع قائد المنتخب البرازيلي السابق بشكل صريح، حيث كانت ترسل له "صورها العارية" على حد قوله.