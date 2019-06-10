رياضة | البرازيل تهدد أحلام برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرازيل تهدد أحلام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض برشلونة الإسباني ومنتخب البرازيل لضربة موجعة قبل أيام على بداية مشواره في كوبا أمريكا 2019 بإصابة أرثر ميلو خلال فوز منتخب بلاده بنتيجة 7-0 على هندوراس وديًا.

ويجري أرثر ميلو فحوصات على الركبة لتشخيص إصابته بشكل دقيق بعد إصابة في مباراة البرازيل وهندوراس وهو ما ساهم في قلق برشلونة.

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يذكر أن منتخب البرازيل يلعب ضمن المجموعة الأولى فى كوبا أمريكا مع منتخبات بوليفيا ووفنزويلا ووبيرو.