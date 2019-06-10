رياضة | تعليق صادم من كريستيانو رونالدو عن فوزه بالكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق صادم من كريستيانو رونالدو عن فوزه بالكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال أنه لا ينشغل بفوزه بجائزة الكرة الذهبية بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية على حساب هولندا.

وقال رونالدو لصحيفة "أبولا" البرتغالية: "لقد قدمت كل ما لدّي طوال مسيرتي والأرقام تتحدث عن نفسها فأنا لا أهتم بما يقوله الناس".

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وتابع عن ترشيحه للكرة الذهبية: "بالتأكيد الجوائز الفردية تساعد على تقديم الأفضل لكنني لست مهووسًا بالجوائز ولا أعرف إن كنت أستحقها أم لا لكن عمومًا اجتماع الألقاب الجماعية والفردية يساعد على الفوز بها".