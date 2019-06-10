رياضة | فخر العرب بمزاجه.. لا موعد لانضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فخر العرب بمزاجه.. لا موعد لانضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري أن موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة استعدادا لأمم افريقيا لم يتحدد حتى الآن. وقال لهيطة خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "صفوف المنتخب اكتملت بانضمام محمد النني للمعسكر صباح اليوم وخوضه لمران صباحي ومسائي". وأضاف لهيطة: التواصل حاليا يتم بين محمد صلاح وخافيير أجيري مدرب المنتخب لتحديد موعد انتظام اللاعب للمعسكر".

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