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رياضة | ماجد النفيعي يعتذر عن انتخابات رئاسة أهلي جدة

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أكدت تقارير سعودية، على اعتذار ماجد النفيعي رئيس نادي أهلي جدة السعودي السابق، عن خوض انتخابات رئاسة النادي.

 

وقال ماجد في تصريحاته لصحيفة "" : "اعتذرت عن ترشحي لرئاسة النادي الأهلي، وأنا داعم مع الأمير منصور بن مشعل لأي رئيس يتقدم للترشح".

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يذكر أنه تم فتح باب الترشح لرئاسة الأندية السعودية واختيار اعضائها، انطلاقًا من اليوم وسيغلق يوم الثلاثاء الموافق 11 من الشهر الجاري.

 

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