شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج وطارق مؤمن يفوزان في انطلاقة بطولة «سي أي بي» للاسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق اللاعبان المصريان علي فرج وطارق مؤمن الفوز في أولي مبارياتهما ضمن بطولة «سى أي بى» للاسكواش التي تقام في القاهرة خلال الفترة من 9 حتى 14 يونيو الجاري.

نجح على فرج المصنف الأول في تحقيق الفوز في مباراته أمام مواطنه محمد أبوالغار بشوطين دون رد، وكانت نتيجة الأشواط 12-10، 11-9 في مباراة استغرقت 39 دقيقة.

من جهته، نجح طارق مؤمن المصنف الثالث في الفوز على الألمانى سيمونروزنر المصنف السادس بشوطين لشوط، وكانت نتيجة الأشواط 6-11، 11-3، 11-8 في مباراة استغرقت 44 دقيقة.

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وفى منافسات فردى السيدات، تلقت اللاعبة نور الشربينى المصنف الثانية الهزيمة في أولى مبارياتها أمام سارة جان بيرى بشوطين نظيفين، ونجحت البريطانية المصنفة السابعة في حسم الشوطين بنتيجة 11-8، 11-9 في 23 دقيقة.

وتعتبر بطولة «سى أي بى» الدولية للاسكواش إحدى البطولات البلاتينية طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي، وتبلغ قيمة جوائزها المادية 162 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ويشارك بالبطولة أفضل 8 لاعبين في التصنيف العالمي للرجال ومثلها في تصنيف السيدات.

ويشارك 9 لاعبين مصريين في البطولة وهم: على فرج المصنف الأول عالميا، محمد الشوربجى المصنف الثاني، طارق مؤمن المصنف الثالث، كريم عبدالجواد المصنف الرابع، ومحمد أبوالغار المصنف الثامن من الرجال.

وتشارك من السيدات كل من: رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالميا، نور الشربينى المصنفة الثانية، نوران جوهر المصنفة الرابعة، ونور الطيب المصنفة الخامسة.