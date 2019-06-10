شكرا لقرائتكم محمد الطويلة يعقد اليوم جلسة مع رمضان السيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد اليوم، الاثنين، محمد الطويلة رئيس نادى النجوم، جلسة مع رمضان السيد المدير الفنى للفريق الكروى الأول، من أجل مناقشة التقرير الفنى الذى سلمه المدرب لمجلس الإدارة.

ومن المنتظر أن يناقش الطويلة مع رمضان السيد، ملف تدعيم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وكذلك اللاعبين الذين سيرحلوا عن الفريق بعد الهبوط رسميًا لدورى القسم الثانى.