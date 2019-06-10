“الطيران المدني” يكشف عن استعداداته لاستضافة كأس الأمم الأفريقية

أعلنت وزارة الطيران المدني، والشركات التابعة لها، عن انتهائها جميع الاستعدادات اللازمة لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، والتي سوف تقام بشهر يونيو الجاري، وقد انتهت الاستعدادات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والخارجية والداخلية، والسياحة، والصحة، وغيرها، لاستقبال الوقود، وخروج صورة مشرفة تليق بمصر على المستوى الإقليمي والدولي.

وقد أثنى وزير الطيران المدني، الفريق يونس المصري، على روح التعاون بين كافة الهيئات العاملة بمطار القاهرة الدولي، والتعاون المستمر مع وزارة الشباب والرياضة، وأكد جاهزية صالة 4 بمطار القاهرة، والتي تم تخصيصها لاستقبال الوافدين الضيوف.

وأصدر وزير الطيران المدني تعليمات بضرورة التنسيق مع فرق العمل المختلفة، لتقديم الخدمات والدعم لكافة الفرق المشاركة، وتسهيل الإجراءات اللازمة لحسن ضيافة الوفود فور وصولهم، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق مع المحطات الخارجية لمصر للطيران، وتوفير التسهيلات اللازمة للضيوف المشاركين في كافة المحافل الدولية.

من الجدير بالذكر، أن نادي إيروسبورت الرياضي، والتابع لوزارة الطيران المدني يستضيف تدريبات منتخب جنوب أفريقيا، والتي تقام باستاد السلام، وقد تم تجهيز مبنى النادي الصحي، وملعب كرة القدم الرئيسي، وصالة الجيمانزيوم.