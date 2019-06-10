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الطويلة يجتمع مع رمضان السيد اليوم لمناقشة ملف التدعيمات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اليوم، الاثنين، محمد الطويلة رئيس نادى النجوم، جلسة مع رمضان السيد المدير الفنى للفريق الكروى الأول، من أجل مناقشة التقرير الفنى الذى سلمه المدرب لمجلس الإدارة.

ومن المنتظر أن يناقش الطويلة مع رمضان السيد، ملف تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وكذلك اللاعبين الذين سيرحلوا عن الفريق بعد الهبوط رسميًا لدورى القسم الثانى.

 

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