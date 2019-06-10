شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يتجه لتدعيم صفوفه بنجوم القسم الثانى استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ضياء عبد الصمد المدير الفني لفريق الداخلية عن دخول النادي في مفاوضات رسمية مع أكثر من لاعب بدوري القسم الثاني من أجل تدعيم صفوف الفريق .

وكما أكد عبد الصمد في تصريحات خاصة أن النادي لا ينوي التفريط في أي لاعب خلال الفترة المقبلة حفاظاً على القوام الأساسي للداخلية خاصة بعد رحيل أكثر من لاعب انتهت اعارتهم للداخلية .

ويستعد الداخلية لمواجهة فريق الدفاع الجوي الأربعاء المقبل في مباراة ودية في إطار استعدادات الداخلية للموسم الجديد بعد الهبوط إلى دوري القسم الثاني.

وتولى ضياء عبد الصمد مسئولية الداخلية بعد الهبوط رسمياً إلى دوري القسم الثاني خلفاً لعلاء عبد العال، حيث توقف رصيد الداخلية عند النقطة 27 في المركز الـ 17 والأخير بجدول ترتيب المسابقة.