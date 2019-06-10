شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طبيب منتخب تونس: عودة فرجانى ساسى للمشاركة فى التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سهيل الشملى، طبيب المنتخب التونسى لكرة القدم، عودة فرجانى ساسى، المحترف فى صفوف نادى الزمالك المصرى، للمشاركة فى التدريبات الجماعية من خلال المران الأول لمنتخب نسور قرطاج، فى المعسكر الذى يقام حاليا فى مدينة سفيتن مارتن بكرواتيا، استعدادا لنهائيات الأمم الإفريقية فى مصر.



فرجانى ساسى فى التدريبات الجماعية

وقال الشملي فى تصريحات للموقع الرسمى للاتحاد التونسى لكرة القدم، إن ساسى أكمل العلاج فى العيادة الطبية وأصبح فى حالة جيدة، مؤكدا أن ساسى سيكون موجودا مع المجموعة خلال أمم أفريقيا فى مصر.

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فرجانى ساسى

وتعرض نجم الوسط التونسى، للإصابة خلال مشاركته مع الزمالك أمام الفريق المغربى حسنية أغادير فى إياب دور الثمانية من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، التى حقق لقبها النادى المصرى فيما بعد.



تدريبات فرجانى ساسى

ومن المقرر أن يلعب منتخب تونس خلال بطولة كأس أفريقيا التى تنطلق يوم 21 يونيو الجارى، ضمن المجموعة الخامسة التى تضم مالى وموريتانيا وأنجولا.



فرجانى ساسى فى تدريبات المنتخب التونسى