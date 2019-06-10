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مؤتمر صحفى للمقاصة اليوم للإعلان عن المدير الفنى الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة مصر المقاصة برئاسة محمد عبدالسلام ، مؤتمرا صحفيا في تمام الحادية عشر ظهر اليوم للإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد لفريق الكرة، والإعلان عن تفاصيل العقد والجهاز المعاون، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

 

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كان مجلس إدارة المقاصة قد بحث السيرة الذاتية لعدد من المدربين المميزين واستقر على مدير فني وطنى، وقد حسم مسئولو المقاصة كل بنود التعاقد رسميا مع الجهاز الجديد مساء أمس الأحد، وسيقوم بإعلان التفاصيل كاملة في مؤتمر صحفى  اليوم بفندق " لاند مارك " بالتجمع الخامس، بحضور الجهاز الفني الجديد.

 

كان طلعت يوسف المدير الفني الاسبق قد تولي تدريب المقاصة منذ فبراير 2018 وتقدم باستقالته في 19 أبريل الماضي ، قبل نهاية الموسم ، وتم تصعيد جمال عمر المدرب العام لتولي مهمة المدير الفني مؤقتا في آخر 4 مباريات للفريق بالدوري.

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