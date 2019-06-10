شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي ينتظم في تدريبات منتخب تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سهيل الشملي، طبيب المنتخب التونسي لكرة القدم، أن فرجاني ساسي، لاعب الزمالك، عاد للمشاركة في المران الأول لنسور قرطاج خلال المعسكر الذي تحتضنه مدينة سفيتن مارتن في كرواتيا.

قال «الشملي» في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم إن ساسي أكمل العلاج في العيادة الطبية، وعاد مع المجموعة بعدما اصبح في حالة جيدة، وإنه سيكون موجودا في كأس أمم أفريقيا.

كان ساسي تعرض لإصابة خلال مشاركته مع الزمالك أمام نظيره المغربي حسنية أغادير في إياب دور الثمانية من الكونفيدرالية، غاب على إثرها ولم يشارك في تتويج فريقه بالبطولة.