شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتصدر استفتاء «ماركا» لأفضل لاعب في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، استفتاء صحيفة «ماركا» الإسبانية لأفضل لاعبي العالم، متفوقًا على نجم برشلونة ليونيل ميسي ونجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو.

Advertisements

حصد «صلاح» أكثر من 156 ألف صوت، في مقابل نحو 151 ألف صوت لنجم برشلونة ليونيل ميسي، و137 ألف صوت لكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، حسب «سكاي نيوز عربية».

وأجرت «ماركا» استفتاء عن أفضل لاعب في العالم بين كل من: ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، محمد صلاح، كيليان مبابي، إيدن هازارد، فيرجيل فان ديك، جان أوبلاك، نيمار دا سيلفا، لوكا مودريتش، أنطوان جريزمان».

وجاء الترتيب وفقًا للتصويت كالتالي: «محمد صلاح، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، إيدين هازارد، كليان مبابي، فيرجيل فان دايك، يان أوبلاك، نيمار، لوكا مودريتش، أنطوان جريزمان».