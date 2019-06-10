"دي يونج" يتوج بجائزة أفضل لاعب شاب بدورى الأمم الأوروبية

توج لاعب وسط منتخب هولندا فرانكى دى يونج، بجائزة أفضل لاعب شاب فى بطولة دورى الأمم الأوروبية، التى اختتمت منافساتها مساء الأحد، بتتويج البرتغال على حساب منتخب الطواحين.

وتسلم دى يونج لاعب وسط فريق برشلونة الإسبانى الجديد، جائزة أفضل لاعب شاب، بعد نهاية المباراة، التى حسمها منتخب البرتغال بنتيجة 1 – 0.

وخسر منتخب الطواحين الهولندية لقب دورى الأمم الأووربية بهدف نظيف أمام منتخب البرتغال، سجله جونكالو جويديس فى الدقيقة 60 من زمن المباراة.