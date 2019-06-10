شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: اللى عايز جروس هفتح حساب فى البنك وادفعوله فلوسه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن المدير الفني السابق للفريق كريستيان جروس عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية .
وقال: "هو دا جروس اللي انتو عايزينو لما خسر من النجوم وتعادل مع المقاولون وبتروجيت و الطلائع وخرجنا من البطولة العربية و قولتوا لازم يمشي اتقال كدا بس عشان انا اللي جايبوا".
وأكمل: "احنا معندناش إمكانيات ندفع لجروس زي ما تركي آل الشيخ دفع احنا نادي حكومة و لو دفعنا المبلغ دا يبقى اهدار مال عام، و تركي كان بيدفع للاهلي، الخطيب كان بياخد الفلوس ويشتري بيها فيلا لكن احنا مش كد، و لو جروس بـ5 ملايين بردو مش هدفعلوا، وهو مشي ليه كان كسب الإنتاج مثلا 7/0 و انا افتريت عليه هو كان عقده خلص و خربها قبل ما يمشي".
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