شكرا لقرائتكم إنجلترا تخطف المركز الثالث في دوري الأمم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع المنتخب الإنجليزي المركز الثالث في النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، بتغلبه على المنتخب السويسري 6 - 5 بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما يوم الاحد في مباراة تحديد المركز الثالث.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الإنجليزي بعدما سجل كل من هاري ماغواير وروس باركلي وجادون سانشو ورحيم ستيرلينغ وجوردان بيكفورد وإيريك داير.

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فيما سجل للمنتخب السويسري كل من ستيفين زوبير وجرانيت شاكا ومانويل أكانغي وكيفين مبابو وفابيان شاير وأهدر جوسيب درميتش ركلة الجزاء الخامسة.

واحتل المنتخب الإنجليزي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في المستوى الأولى برصيد سبع نقاط ليصعد للدور قبل النهائي والتقى بالمنتخب الهولندي وخسر 1 - 3.

فيما احتل المنتخب السويسري صدارة المجموعة الثانية بالمستوى الأول برصيد تسع نقاط بفارق الأهداف أمام المنتخب البلجيكي، ليتأهل للدور قبل النهائي حيث خسر أمام المنتخب البرتغالي 1 - 3.