الأهلي يشن هجوما ناريا على هاني أبو ريدة

عمرو ابوبكر

علق شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي على التقارير الصحفية التي أكدت اقتراب الاتحاد الافريقي من مد فترة القيد الإفريقي لحل أزمة مباريات الدوري. وقال شريف في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "لا أتوقع أن يقوم الاتحاد الافريقي بتأجيل أو مد فترة القيد". متابعًا "أين كانت علاقات الاتحاد المصري ورئيسه هاني أبو ريدة بالكاف عندما تعرض الأهلي لظلم في نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي أمام الترجي".

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