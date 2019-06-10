الأهلي: لن ننسحب ولكن ممتنعون عن خوض أي لقاء لحين حل الأزمة

عمرو ابوبكر

علق شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي على موقف الأهلي من خوض مباريات الدوري المصري الممتاز.

وقال شريف في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد : لم نعلن أننا سوف ننسحب، فعدم استكمال المباريات لا تعني أننا نلوح بالانسحاب.

وأردف: الأهلي متوقف حتى يتم حل الأزمة، لم نذكر في أي وقت كلمة انسحاب !

وتابع: نمتنع عن خوض أي مباراة لحين الوقوف على مسافة واحدة.