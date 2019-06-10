عمرو ابوبكر
علق شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي على موقف الأهلي من خوض مباريات الدوري المصري الممتاز.
وقال شريف في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد : لم نعلن أننا سوف ننسحب، فعدم استكمال المباريات لا تعني أننا نلوح بالانسحاب.
وأردف: الأهلي متوقف حتى يتم حل الأزمة، لم نذكر في أي وقت كلمة انسحاب !
وتابع: نمتنع عن خوض أي مباراة لحين الوقوف على مسافة واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي: لن ننسحب ولكن ممتنعون عن خوض أي لقاء لحين حل الأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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