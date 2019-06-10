شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يعود اليوم من الصين ببرونزيات الدورى العالمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود اليوم بعثة منتخب الكاراتيه إلى القاهرة قادمة من الصين ، بعد المشاركة ببطولة الدورى العالمى التى أقيمت فى الفترة من 2 إلى 9 يونيو الجارى .
وقد توج المنتخب خلال البولة بثلاثة ميداليات برونزية عن طريق كل من على الصاوى و ريم سلامة ، بالإضافة إلى رضوى السيد .
وحقق الميداليات على الصاوى "برونزية" فى وزن 67 كجم بالتغلب على لاعب فرنسا، وحققت رضوى السيد برونزية وزن 50 كجم ، بالفوز على منافستها التايوانية، بينما أحرزت ريم سلامة البرونزية فى نفس الوزن بالتغلب على لاعبة اوكرانيا.
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