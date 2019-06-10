شكرا لقرائتكم خبر عن 500 ألف جنيه سقف التعاقدات فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مجلس إدارة أسوان مبلغ 500 ألف جنيه كحد أقصى لسقف التعاقدات بالنادى فى إطار سعى الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بعد العودة من جديد لدورى الأضواء والشهرة . ويحاول مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان التعاقد مع بعض اللاعبين أصحاب الخبرات بالدورى من أجل الإستفادة بهم لبقاء زهرة الجنوب بالدورى . كان مجدى عبد العاطى قد أبرم اولى الصفقات الصيفية بالتعاقد مع جلال العقدة ظهير أيسر بتروجت فى صفقة انتقال حر .

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