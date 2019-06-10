شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف مباريات الجولة الأولى ببطولة CIB بـ 6 مواجهات قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف اليوم، الإثنين، منافسات المرحلة الأولى من بطولةCIB الدولية للاسكواش، والتى ينظمها نادى وادى دجلة فى مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة من 9 إلى 14 يونيو الجارى.

وتعتبر بطولة CIB الدولية للاسكواش إحدى البطولات البلاتينية طبقا لتصنيف الاتحاد الدولى، وتبلغ قيمة جوائزها المادية 162 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ويشارك بالبطولة أفضل 8 لاعبين فى التصنيف العالمى للرجال ومثلها بتصنيف السيدات.

ويشارك من مصر فى البطولة 9 لاعبين وهم: على فرج المصنف الأول عالميا، محمد الشوربجى المصنف الثاني، طارق مؤمن المصنف الثالث، كريم عبد الجواد المصنف الرابع، ومحمد أبو الغار المصنف الثامن من الرجال.

بينما من السيدات تشارك كل من: رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالميا، نور الشربينى المصنفة الثانية، نوران جوهر المصنفة الرابعة، ونور الطيب المصنفة الخامسة.

وتبدأ المباريات في تمام السابعة مساءً حيث تنقل أون سبورت مباريات البطولة وجاءت مواجهات السيدات كالتالي:

نور الطيب X نوران جوهر

Advertisements

رنيم الوليلي X الفرنسية كاميل سيرم

جويل كينج X تيسني إيفانز

فيما جاءت مباريات الرجال كالتالي:

كريم عبد الجواد X النيوزيلاندي بول كول

سيمون روزنر X دييجو إلياس

محمد الشوربجي X طارق مؤمن