شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المنتخب: لم نحدد موعد إنضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى، أن الجهاز الفنى لم يحدد حتى الأن موعد انضمام النجم الدولى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى لمعسكر الفراعنة المقام حاليًا ببرج العرب، استعدادًا لأمم أفريقيا، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالى الى 19 يوليو الجاري.

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أضاف لهيطة فى تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" الذى يقدمه الإعلامى كريم شحاتة، عبر شاشة "الأولى" أن الجهاز الفنى لم يحسم أيضًا موقف صلاح من المشاركة في وديتي تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 يونيو الحالى.

يذكر أن منتخب الفراعنة يقع فى المجموعة الأولى بجانب منتخبات زيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وكان الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة خافيير أجيرى قد اختار 25 لاعبا للمشاركة فى معسكر الاعداد الذى ستتخلله مباراتان وديتان أمام كل من تنزانيا وغينيا.