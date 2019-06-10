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اليوم انطلاق معسكر الجودو فى كرواتيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم معسكر منتخب الجودو فى كرواتيا، والذى من المقرر أن يستمر حتى  19 يونيو الجارى استعدادا للمشاركة فى الجائزة الكبرى بكندا الشهر المقبل.

 

وتضم قائمة الجودو فى المعسكر كل من محمد عبد الموجود ، أحمد على ، محمد محيى ،  على عيد ، محمد عبد العال ،عبد الرحمن محمد ،حاتم عبد الآخر، أحمد وحيد، بالإضافة إلى ميسرة النجار.

 

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ويرأس بعثة المنتخب فى كرواتيا مرزوق محمد نائب رئيس الاتحاد.

 

كانت بعثة الجودو قد غادرت أمس إلى كرواتيا للانتظام فى معسكر الاستعداد للبطولة  .

 

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