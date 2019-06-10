شكرا لقرائتكم خبر عن تفوق مصري لرجال الاسكواش في الجولة الأولى ببطولة CIB والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت نتائج رجال الاسكواش في اليوم الأول بمنافسات بطولة CIB الدولية للاسكواش، خلال الفترة من 9 إلى 14 يونيو الجاري، تفوقا كبيرا للاعبين المصريين بعد اقامة ثلاث مباريات. وجاءت نتائج اليوم الأول بمنافسات الرجال كالتالي: فاز محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا على دييجو إلياس بشوطين مقابل شوط في مباراة استغرقت 63 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:6-11, 11-3, 17-15 . Advertisements كما فاز طارق مؤمن المصنف الثالث على الألماني سيمون روزنر بشوطين مقابل شوط في مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 11-3, 11-8 . وأخيرا فاز علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا على مواطنه محمد أبو الغار المصنف الثامن بشوطين نظيفين في 39 دقيقة وجاءت النتائج كالتالي: 12-10, 11-9 . وتعتبر بطولة CIB من البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 162 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات ويشارك بالبطولة أفضل 8 لاعبين بالتصنيف العالمي للرجال.

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