شكرا لقرائتكم خبر عن رغم وجود خالد جلال.. مدرب برتغالي مرشح لتدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
رشح أحد الوكلاء مدرب برتغالي الجنسية، لتولى تدريب الزمالك بداية من الموسم المقبل، رغم وجود خالد جلال على رأس القيادة الفنية.
وتولى خالد جلال تدريب الزمالك خلفًا للسويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق الذى انتهى تعاقده مع القلعة البيضاء، ورغم وجود خالد جلال إلا أن إدارة الزمالك حصلت على ترشيح لمدرب برتغالي عن طريق أحد الوكلاء لدراسة سيرته الذاتية واتخاذ القرار النهائى بشأن إمكانية الإستعانة به.
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