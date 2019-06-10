شكرا لقرائتكم خبر عن راجح وهبة : الترسانة يرحب بالمشاركة فى مجموعة الصعيد بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب راجح وهبة نائب رئيس نادى الترسانة بإنتقال الشواكيش للعب فى المجموعة الأولى " فرق الصعيد " بدورى القسم الثانى فى الموسم القادم بدلا من المجموعة الثانية " فرق القاهرة " بعد هبوط الثلاثى الداخلية والنجوم وبتروجت من الدورى للقسم الثانى وهو ما سيؤدى إلى إشراكهم فى المجموعة الثانية التى يلعب فيها الشواكيش .

وتدرس لجنة المسابقات بالقسم الثانى برئاسة خالد كامل ، تحديد الفريق الذى سيذهب إلى المجموعة الأولى حتى تتساوى المجموعات الثلاث فى عدد الأندية البالغ 12 فريقا .

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وأضاف وهبة فى تصريحات خاصة أن الترسانة مستعد للمشاركة فى أى مجموعة طبقا لقرار اتحاد الكرة ، مؤكدا أن الفريق ليس بجديد على مجموعة الصعيد فقد شارك من قبل بها وصعد لدورى الأضواء عندما كان المرحوم حسن الشاذلى مديرا فنيا للفريق .

وطالب وهبة فى نهاية حديثه بضرورة التكاتف خلف الفريق والجهاز الفنى الحالى برئاسة علاء ميهوب وكريم شحاتة حتى يستطيع الترسانة العودة لدورى الأضواء من جديد بعد غياب أكثر من 10 سنوات