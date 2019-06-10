بتروجت يعقد جلسة مع عودة لبحث موقفه النهائى من تدريب الفريق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة بتروجت جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة مع محمد عودة المدير الفنى للفريق لمعرفة موقفه النهائى بشأن قيادة الفريق فى الموسم المقبل .
كان بتروجت قد هبط للقسم الثانى بعدما تعادل فى الأسبوع الأخير امام المقاولون العرب سلبيا وتجمد رصيده عند 35 نقطة فى المركز السادس عشر للدورى .
ويرتبط محمد عودة بعقد ممتد مع بتروجت لموسم أخر بعدما جدد عقده مع الفريق قبل نهاية الموسم الحالى ، إلا ان المدير الفنى لا يرغب فى قيادة الفريق بالمظاليم .
ويحاول مجلس إدارة بتروجت الحفاظ على استقرار الفريق باستمرار محمد عودة على رأس القيادة الفنية للفريق خاصة وأنه يعلم كل كبيرة وصغيرة عنه .
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