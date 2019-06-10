شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: رئيس الكاف فوض مرتضى منصور لمقاضاة عمرو فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" فوض مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، بصفته كـ"محامى" لمقاضاة عمرو فهمى السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقى لكرة القدم.

وكان مسئولو الاتحاد الأفريقى "كاف" قاموا بتحرير محضر ضد عمرو فهمى يتهمونه خلاله بسرقة سيارة ولاب توب، ووحرر الكاف محضر السرقة برقم 4489 لسنة 2019 جنح أول أكتوبر وتم التحقيق فيه بمعرفة محمد صلاح مدير نيابة جنح أول أكتوبر بإشراف على الوشاحى رئيس نيابة أكتوبر والمستشار مدحت مكى المحامى العام لنيابات أكتوير، وقررت النيابة استدعاء عمرو مصطفى فهمى.

وأكد مسئولو "كاف" أنه تم استدعاء من قبل النيابة لعمرو مصطفى فهمى إلى جانب توزيع أوصاف السيارة ماركة BMW وتحمل رقم ل ل ر 257، على الأكمنة.

وقضى عمرو فهمى 511 يوما فقط فى منصب السكرتير العام للاتحاد الأفريقى لكرة القدم، قبل أن يقرر كاف الإطاحة به وتعيين المغربى معاذ حجى بدلا منه، حيث انتهت علاقته بالاتحاد الأفريقى يوم 11 أبريل الماضى.

Advertisements