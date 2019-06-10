شكرا لقرائتكم خبر عن "عرض تركي" يحسم وجهة كريم بامبو المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح من المؤكد انتهاء علاقة كريم بامبو نجم الإسماعيلى بالقلعة الصفراء بشكل نهائي عقب تجاهل مسؤلو الفريق الجلوس مع وكيل أعماله لتجديد عقده ، وينتظر بامبو عرضا خارجيا من تركيا الأسبوع المقبل وهو السبب في تأجيل البت بالعروض المحلية و في مقدمتها سموحة .
ودخل النادي السكندري في مفاوضات جادة لضم اللاعب بجانب إنبي والمقاصة و لكن يظل العرض السكندري هو الأقرب والأكثر جدية حتى الآن.
وصرح مصدر مقرب من اللاعب أن الاهلي تحدث شفهيا لطلب التعاقد معه و الاستفادة بخدماته الموسم المقبل إلا أن المفاوضات انقطعت منذ أكثر من شهر.
يذكر أن بامبو ينتهي تعاقده مع الإسماعيلي بشكل رسمي نهاية الموسم و يحق له التوقيع لأي فريق بشكل حر .
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