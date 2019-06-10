محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأحداث والتصريحات التي حدثت خلال يوم أمس الأحد.
رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: خوض الدوري بدون الدوليين "مستحيل"
جوارديولا يعترف: ليفربول ساعدنا لنصبح أفضل
مصدر: الزمالك يضع سيناريوهات بقاء أو رحيل كاسونجو
أبو ريدة: تأجيل قرارات اتحاد الكرة للاثنين.. وحاولنا إنهاء كأس مصر قبل 30 يونيو
عبدالحفيظ يستنكر "تضارب موقف اتحاد الكرة": حرمونا من الصفقات الجديدة قبل عامين
شوبير: رئيس الزمالك تواجد في اتحاد الكرة لطلب توكيل للدفاع عن أحمد أحمد
المنتخب يتحدث عن موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب
هاني رمزي: الوقت ضيق.. لا نفكر في النهائي.. ولم يعرض علينا إعادة اللاعبين للأندية
طبيب المنتخب التونسي يوضح موقف ساسي من المشاركة في أمم أفريقيا
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الأحد.. المنتخب يتحدث عن موعد انضمام صلاح.. وجوارديولا يعترف بمساعدة ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.