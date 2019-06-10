النشرة الرياضية..البرتغال تتوج بدوري الأمم الأوروبية.. وميدو مديرًا فنيًا للمقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأحداث الرياضية ليوم الأحد الموافق 9 يونيو 2019.
حمادة صدقي يرحل عن تدريب الجونة
بالفيديو.. البرتغال تتوج بدوري الأمم الأوروبية على حساب هولندا
غانا تخسر وديًا أمام نامبيا استعدادا لأمم أفريقيا
مجموعة مصر.. أوغندا تتعادل مع تركمانستان استعدادًا لكأس أفريقيا
مجموعة مصر.. الكونغو الديمقراطية تتعادل مع بوركينا فاسو استعدادًا لكأس أفريقيا
تنس.. نادال بطلا للمرة الـ12.. ملك الملاعب الترابية يواصل السيطرة على رولان جاروس
برعاية وزير الرياضة.. أبو ريدة يجتمع مع الخطيب لمناقشة أزمة الدوري
رسميًا.. ميدو مديرًا فنيًا لمصر المقاصة
في بيان رسمي.. بتروجيت يكشف حقيقة "الهجرة الجماعية" للاعبيه
النني يلتحق بمعسكر المنتخب.. وتدريبات بدنية استعدادًا لتنزانيا
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