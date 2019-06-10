حمادة صدقي يرحل عن تدريب الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن نادي الجونة، رحيل حمادة صدقي المدير الفني للفريق عن تدريب الفريق، وذلك بعدما ضمن الفريق البقاء بين أندية الدرجة الممتازة في الموسم المقبل.
وأكد الحساب الرسمي للجونة على موقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، رحيل صدقي من منصبه، مع توجيه رسالة شكر له.
وقال نادي الجونة في تدوينته: "كل الشكر للكابتن حمادة صدقي على مجهوداته وإخلاصه طوال الفترة الماضية وأمنياتنا له بكل التوفيق في المرحلة المقبلة".
ومن المقرر أن يقود الفريق رضا شحاته الفريق فنيا بشكل مؤقت لحين التعاقد مع المدير الفني الجديد.
الجونة قد ضمن البقاء في الدوري المصري الممتاز، بعدما هبطت أندية بتروجيت، الداخلية والنجوم إلى دوري الدرجة الأولى.
يذكر أن الجونة يتبقى له مباراة واحدة مؤجلة ضد الزمالك، من المقرر لها أن تقام بعد انتهاء منافسات كأس أمم أفريقيا، بحسب ما سبق لاتحاد الكرة المصري أن أعلن.
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