طبيب المنتخب التونسي يوضح موقف ساسي من المشاركة في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد سهيل الشملي، طبيب المنتخب التونسي، أن فرجاني ساسي، لاعب الزمالك، عاد للمشاركة في المران الأول لنسور قرطاج خلال المعسكر الذي تحتضمه مدينة سفيتن مارتن بكرواتيا.

وقال الشملي في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم، إن ساسي أكمل العلاج في العيادة الطبية، وعاد مع المجموعة بعدما اصبح في حالة جيدة.

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وأضاف طبيب المنتخب التونس:" فرجاني ساسي ان شاء الله سيكون موجود مع المجموعة خلال أمم أفريقيا".

ساسي كان قد تعرض لإصابة خلال مشاركته مع الزمالك أمام نظيره المغربي حسنية أغادير في إياب دور الثمانية من الكونفيدرالية، غاب على إثرها ولم يشارك في تتويج فريقه بالبطولة.

ويلعب منتخب تونس خلال كأس أفريقيا المقرر أن تنطلق يوم 21 يونيو الجاري، في المجموعة الخامسة بجوار كل من مالي وموريتانيا وأنجولا.