تقرير.. اللعنة مستمرة.. هولندا تفشل في فك شفرة النهائيات بضربة برتغالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

فقد المنتخب الهولندي فرصة الحصول على لقب بطولة دوري الأمم الأوروبية بعد الخسارة من نظيره البرتغالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الدراجاو" في مدينة بورتو البرتغالية.

المنتخب الهولندي رغم المشوار الرائع الذي حققه في البطولة بنسختها الأولى إلا أن عقدة النهائيات طاردته هذه المرة للمرة الرابعة في تاريخ منتخب الطواحين الهولندية بعد ثلاث نهائيات سابقة في كأس العالم.

- 1974

في نسخة كأس العالم 1974 والتي استضافتها ألمانيا الغربية فقد المنتخب الهولندي فرصة الحصول على اللقب العالمي بعد الخسارة من صاحب البلد المضيف في المباراة النهائية بهدف مقابل هدفين.

المنتخب الهولندي تواجد في المجموعة الثالثة والتي ضمت كلاً من السويد وبلغاريا وأوروجواي، ليتصدر منتخب الطواحين ترتيب مجموعته بعدما جمع خمس نقاط.

وفي الدور الثاني، تواجد المنتخب الهولندي في المجموعة الأولى والتي ضمت كلاً من البرازيل وألمانيا الشرقية والأرجنتين ليواصل المنتخب البرتقالي تفوقه بعدما جمع ست نقاط ليصعد للمباراة النهائية.

- 1978

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في النسخة التالية من كأس العالم وصل المنتخب الهولندي للمباراة النهائية ليواجه صاحب الضيافه مرة أخرى المنتخب الأرجنتيني ليخسر منتخب الطواحين المباراة النهائية بهدف مقابل ثلاثة.

المنتخب الهولندي تواجد في المجموعة الرابعة والتي ضمت منتخبات بيرو وأسكتلندا وإيران إلا أن فارق الأهداف جاء لصالح الطواحين الهولندية بحصوله على ثلاث نقاط ليتفوق على المنتخب الأسكتلندي.

وفي الدور الثاني، انتفض المنتخب الهولندي بصدارته المجموعة بخمس نقاط متفوقًا على منتخبات إيطاليا وألمانيا والنمسا.

- 2014

في نسخة 2014 والتي أقيمت بجنوب إفريقيا فقد المنتخب الهولندي للمرة الثالثة فرصة التتويج بكأس العالم بعد الخسارة في المباراة النهائية بهدف دون رد على يد نظيره الأسباني.

المنتخب الهولندي حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات بعدما تصدر ترتيب المجموعة الخامسة والتي شهدت تواجد منتخبات اليابان، والدنمارك وأخيرًا الكاميرون.

وفي دور الـ16، تفوق المنتخب الهولندي على منافسه السلوفاكي بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على منافسه البرازيلي بنفس النتيجة في دور ربع النهائي.

وفي مباراة نصف النهائي، حجز المنتخب الهولندي تذكرة العبور للمباراة النهائية بعد الفوز على نظيره الأوروجوياني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.