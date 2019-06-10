المنتخب يتحدث عن موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن هناك تواصل دائم بين النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي والمدرب خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، لافتا أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد انتهاء راحة اللاعب لانضمامه لمعسكر المنتخب.

وقال لهيطة في تصريحات تلفزيونية لقناة صدى البلد، إن المنتخب يخوض تدريباته على فترتين ومحمد النني، لاعب ارسنال الإنجليزي انضم للمعسكر، لكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد انضمام محمد صلاح.

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وأضاف، أن جميع اللاعبين الذين انضموا للمعسكر يشاركون بشكل جيد في التدريبات، ولم يستقر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أجيري على الأسماء المقرر استبعادها من القائمة النهائية قبل انطلاق كأس الأمم.

وأوضح، أن الجهاز المنتخب يتابع المباريات الودية للمنتخبات المتواجدة معه في المجموعة، للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى كل منتخب قبل كأس الأمم.

وأتم:" شكيل منتخب مصر خلال مباراته الودية المقبلة أمام تنزانيا ليس بالضرورة يكون هو نفس التشكيل خلال مباراة الافتتاح بكأس أفريقيا أمام زيمبابوي".