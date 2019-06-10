هاني رمزي: الوقت ضيق.. لا نفكر في النهائي.. ولم يعرض علينا إعادة اللاعبين للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر بأنهم يحاولون العمل في أكثر من إطار في مرحلة الإعداد لأمم إفريقيا في توقيت واحد بسبب ضيق الوقت، موضحًا أنهم لا يفكرون إطلاقًا في نهائي البطولة وكل تركيزهم على الخطوة المقبلة، ونفى أن يكون قد عرض عليهم شيء بخصوص إعادة اللاعبين للأندية لاستكمال الدوري.

وقال رمزي في تصريحاته لقناة "ON sport" الفضائية: "الوقت ضيق للغاية خلال الفترة الحالية، ونحاول العمل على أكثر من اتجاه، قمنا بالخطوة الأولى وهي القياسات البدنية للاعبين، سواء الزمالك، أو المحليين أو العناصر القادمة من أوروبا، وتم وضع برنامج بدني لكل منهم حسب نتيجة القياسات."

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وتابع: "علينا العمل في أكثر من اتجاه فعناصر الزمالك على سبيل المثال مجهدة للغاية من المشاركة الإفريقية سواء على المستوى البدني أو الذهني وتجهيزهم يحتاج أسلوب مختلف عن الأخرين، كما أننا نرغب في التعرف على كافة العناصر المتواجدة معنا من خلال مباريات الإعداد ليس لأننا لا نعرف التشكيل لكن من أجل تحديد العناصر البديلة التي ستفيدنا في مشوار البطولة."

وطالب هاني رمزي بعدم استباق الأحداث بشأن البطولة: "لا يجب أن نفكر في نهائي أمم إفريقيا قبل الخطوة الأولى، يجب أولًا أن نخوض مباراة الافتتاح ونفكر بعد ذلك في الخطوات التالية، هذا لا يعني أننا لن نلعب من أجل الفوز بالبطولة، لكننا يجب أن نتخذ كل خطوة بشكل منفصل."

ثم انتقل لفكرة إعادة اللاعبين الدوليين لأنديتهم من أجل استكمال الدوري: "هذا الأمر لم يعرض علينا من الأساس، إذا قام اتحاد الكرة بإخبارنا بشيء كهذا سنجتمع معًا في الجهاز الفني وبعد ذلك سنتخذ القرار المناسب بالنسبة للمنتخب."