شوبير: رئيس الزمالك تواجد في اتحاد الكرة لطلب توكيل للدفاع عن أحمد أحمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، أن سبب توجه رئيس نادي الزمالك يوم إلى اتحاد الكرة، كان لطلب الحصول على توكيل للدفاع عن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال شوبير في تصريحات ببرنامجه عبر قناة "تايم سبورت: "رئيس نادي الزمالك توجه لاتحاد الكرة لطلب الحصول على توكيل للدفاع عن أحمد أحمد في قضيته ضد عمرو فهمي وليس من أجل أزمة الدوري".

وعقد اتحاد الكرة عدة جلسات اليوم، مع رئيس الزمالك في مقر اتحاد الكرة، لمناقشة أزمة ملف الدوري.

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ورفض رئيس الزمالك أي مقترح يخص استكمال مسابقة الدوري الممتاز قبل منافسات كأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف مصر كأس الأمم خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

كما عقد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، جلسة مع محمود الخطيب رئيس الأهلي، في حضور أشرف صبحي وزير الرياضة، لحسم أزمة الدوري.

وكان الأهلي أصدر بيانا أعلن فيه اللجوء للجنة التظلمات في إطار التصعيد ضد اتحاد الكرة.