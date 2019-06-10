عبدالحفيظ يستنكر "تضارب موقف اتحاد الكرة": حرمونا من الصفقات الجديدة قبل عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

استنكر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، تناقض موقف اتحاد الكرة، بشأن قوائم الفرق لاستكمال بطولة كأس مصر هذا الموسم.

ومن المقرر أن تستأنف بطولة كأس مصر بعد إنهاء المباريات المتبقية بالدوري عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي، إن موقف اتحاد الكرة موسم 2017، كان عكس موقف الموسم الحالي، حيث طالب الفريق وقتها بعدم لعب الصفقات الجديدة مباراتي سموحة بقبل النهائي والمصري بنهائي البطولة.

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وأكمل: "وقتها الأهلي تعاقد مع وليد أزارو، وأيمن أشرف، وإسلام محارب، ولم يتمكن من إشراك أي منهم في مباراتي الكأس، بحجة أن البطولة من الموسم المنقضي".

وينتظر الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز في دور الـ16 لمسابقة الكأس.

وتابع: "هذا الموسم، حديث اتحاد الكرة اختلف، حيث وعدنا بإمكانية مشاركة اللاعبين الجدد في بقية مباريات الكأس"

واختتم: "نستعد للموسم الجديد، نحتاج قائمة قوية للاستمرار في المنافسة دائما على الألقاب".