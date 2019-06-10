محامي متهمة نيمار بالاغتصاب يدرس التخلي عن الدعوى

كشفت تقارير صحافية برازيلية اليوم الأحد، أن محامي عارضة الأزياء التي تتهم نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار، باغتصابها، يدرس التخلي عن الدعوى في حال لم تقدم موكلته أدلة إضافية على ما تدعيه.

وكشف موقع جي وان الإلكتروني البرازيلي، أن المحامي دانيلو غارسيا أندرادي الذي تولى الملف هذا الأسبوع، ينتظر أن تعرض عليه الشاكية ناجيلا تريندادي منديش دي سوزا، مضمون شريط مصور مدته 7 دقائق سجّل خلال اللقاء الثاني بينها والنجم البرازيلي في باريس.

وتداولت وسائل إعلام برازيلية ومواقع التواصل الاجتماعي جزءاً قصيراً من هذا الشريط، يظهر فيه خلاف بين أغلى لاعب في العالم وعارضة الأزياء التي تقوم بصفعه، بينما يرد هو بدفعها ومحاولة إبعادها عنه.

وبحسب جي وان، تؤكد دي سوزا أن الشريط الكامل يتضمن أدلة كافية لإدانة نيمار.

وسبق لمحامي دي سوزا أن تخلى عن القضية لأنها تقدمت بداية بشكوى اعتداء جسدي ولم تشر إلى الاغتصاب.

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وأدلى الطرفان بشهادتيهما إلى الشرطة الجمعة، بحسب ما أفادت التقارير الصحافية البرازيلية، علماً أن نيمار ينفي تهمة الاغتصاب الموجهة إليه، متحدثاً عن “فخ” نصب له، أما دي سوزا، فأكدت أنها كانت معجبة بالمهاجم الدولي الذي دفع تكاليف انتقالها من البرازيل إلى فرنسا، لكنه كان عدائياً وقام “بضربها”.

وأتت هذه القضية في خضم تحضيرات نيمار للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل بين 14 يونيو (حزيران) و7 يوليو (تموز)، قبل أن يتعرض هذا الأسبوع لإصابة خطرة في الكاحل ستبعده عن الملاعب 4 أسابيع بحسب ما أكد ناديه باريس سان جيرمان، ما سيؤدي إلى غيابه عن البطولة الأمريكية الجنوبية.

من جهة أخرى، أعلنت وزيرة الدولة الفرنسية المكلفة شؤون المساواة بين الرجال والنساء مارلين شيابا الأحد، أنها سترفع إلى المجلس المكلف بشؤون الإعلام المرئي والمسموع في فرنسا، تعليقات مسيئة بحق دي سوزا وردت عبر شبكة أر أم سي الرياضية.

وعلق الصحافي دانيال ريولو واللاعب السابق جيروم روين على المسألة مساء الخميس عبر الشبكة، واعتبرا أن دي سوزا هي “من الدرجة الثانية”.

وتقدم المعنيان عبر تويتر الأحد، بالاعتذار عما أدليا به.