تعرف على مواعيد مباريات اليوم

تنطلق اليوم الأثنين، العديد من المباريات الهامة خلال بطولة كأس العالم للسيدات 2019، وكذلك التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020.

ففي كأس العالم للسيدات تستكمل مباريات المجموعة الرابعة، بلقاء بين الأرجنتين واليابان، علي ملعب بارك دي برانس، وتقام المباراة في السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة، وتذاع بشكل مباشر على قناة beIN SPORTS HD 4.

وفي المجموعة الخامسة يلتقي منتخبا الكاميرون وكندا، علي ملعب ستاد

دو لا موسون، في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء على beIN SPORTS HD 9.

تصفيات يورو 2020

تنطلق اليوم منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، ففي المجموعة الأولى يلتقي منتخب التشيك مع الجبل الأسود، ويواجه المنتخب البلغاري منتخب كوسوفو.

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وفي المجموعة الثالثة يواجه منتخب جبل طارق نظيره

الأيرلندي، فيما يلتقي منتخب الدانمارك أمام جورجيا.

كما يواجه منتخب مقدونيا نظيره النمساوي، في إطار المجموعة الثامنة، وكذلك يلتقي منتخبا لاتفيا وسلوفينيا.

وبالمجموعة الثانية يلتقي منتخبا أوكرانيا ولوكسمبورج، وبنفس التوقيت يواجه منتخب صربيا نظيره الليتواني.

ويواجه منتخب مالطة نظيره الروماني في المجموعة السادسة، كما يلتقي منتخبا اسبانيا والسويد في أقوى لقاءات دور المجموعات غدا، على ملعب سانتياجو بيرنابيو وسيتم نقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1.

وتنطلق جميع مباريات تصفيات يورو 2020، في تمام التاسعة إلا ربع مساءاً بتوقيت القاهرة.