

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعا عصر اليوم الإثنين، وهي جلسة ممتدة لاجتماع امس، لبحث ازمة استكمال الدوري بدون اللاعبين الدوليين. لبحث ازمة استكمال الدوري بدون اللاعبين الدوليين. ورفض ابو ريدة اصدار بيان من اتحاد الكرة امس للرد على الاهلي مفضلا تأجيله الى اليوم، خاصة بعدما اجتمع امس مع محمود الخطيب رئيس الاهلي في حضور د.اشرف صبحي وزير الرياضة

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كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. اتحاد الكرة يجتمع لحل أزمة الدوري.. ويرد على الأهلي في بيان رسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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