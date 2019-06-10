أعلن الاتحاد العربي لكرة السلة بالتعاون مع الاتحاد المصري بقيادة الدكتور مجدي أبو فريخة عن إقامة الدراسة الثانية للإحصاء بالقاهرة، على هامس البطولة العربية للمنتخبات تحت 16 سنة ناشئات في مجمع صالات استاد القاهرة على هامس البطولة العربية للمنتخبات تحت 16 سنة ناشئات في مجمع صالات استاد القاهرةالدولي . وجاءت شروط الاشتراك كالتالي.. 1/ يتقدم للدراسة كل من يرغب من أسرة كرة السلة. Advertisements 2/ استكمال بيانات استمارة الاشتراك . 3/تسديد رسوم الاشتراك من 12 إلى 13 يوليو القادم.

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كانت هذه تفاصيل خبر العربي والمصري لكرة السلة يعلنان شروط التقديم لدراسة الإحصاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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