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البرازيل يكتسح هندوراس بسباعية نظيفة استعدادًا لبطولة كوبا أمريكا

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أنهى المنتخب البرازيلي استعداداته لاستضافة بطولة كوبا أمريكا الأميركية الجنوبية التي تنطلق في 14 يونيو، بفوز كاسح على ضيفه هندوراس 7-صفر خلال مباراة ودية في بورتو أليجري.

وفي غياب نجم باريس سان الفرنسي

الذي تعرض لإصابة هذا الأسبوع خلال لقاء ودي آخر ضد قطر ستحرمه من المشاركة في البطولة القارية، تناوب جابريال جيزوس (6 و47)،
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تياغو سيلفا (13)، فيليبي كوتينيو (37 من ركلة جزاء)، دافيد نيريس (56)، روبرتو فيرمينو (65) وريتشارليسون (70) على تسجيل الأهداف السبعة لفريق المدرب تيتي.

ويبدأ المنتخب البرازيلي مشواره في كوبا أمريكا المقبل ضد بوليفيا قبل أن يلتقي فنزويلا والبيرو في منافسات المجموعة الأولى.

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