الأهلي يوضح موقفه من خوض مباريات الدوري الممتاز

علق شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس ادارة النادي الأهلي على موقف الأهلي من خوض مباريات الدوري المصري الممتاز. وقال شريف في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: لم نعلن أننا سوف ننسحب، فعدم استكمال الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: لم نعلن أننا سوف ننسحب، فعدم استكمالالمباريات لا تعني اننا نلوح بالإنسحاب. واردف : الاهلي متوقف حتى يتم حل الأزمة، لم نذكر في أي وقت كلمة إنسحاب. وتابع : نمتنع عن خوض اي مباراة لحين الوقوف على مسافة واحده.

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