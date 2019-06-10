شاهد .. شكوى الاتحاد الاثيوبي ضد فوزي لقجع بسبب تيسيميا

تلقى الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف "، شكوى رسمية من الاتحاد الاثيوبي ضد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي ونائب رئيس الكاف. فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي ونائب رئيس الكاف. Advertisements وذكر الاتحاد الاثيوبي في الشكوى ان لقجع ضرب الحكم بالرأس بشكل عنيف وسلوك سيء، قبل ان يتدخل الامن ويبعد لقجع عن الحكم.

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