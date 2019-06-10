شريف فؤاد: علاقات هاني أبو ريدة بالكاف؟.. أين كانت في نهائي رادس!

علق شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس ادارة النادي الأهلي على التقارير الصحفية التي أكدت اقتراب الاتحاد الافريقي من مد فترة القيد الافريقي لحل أزمة مباريات الدوري.
وقال شريف في تصريحات لبرنامج الماتش "لا اتوقع ان يقوم الاتحاد الافريقي بتأجيلاو مد فترة القيد".
متابعًا "أين كانت علاقات الاتحاد المصري ورئيسه هاني ابو ريدة بالكاف عندما تعرض الأهلي لظلم في نهائي دوري ابطال افريقيا الموسم الماضي أمام الترجي".
وأضاف شريف "أين كانت علاقات
مستكملًا تصريحاته "رئيس الأهلي تحدث مع أبو ريدة في تونس بعد وقوع الأحداث، أؤكد ان الاتحاد المصري لم يساند النادي الأهلي في أزمته في نهائي الموسم الماضي
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